Erdoğan: "İçimizde belli seviyelere gelenlerin yaptığı çalışmalar, yenilir yutulur cinsten değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Her seçim bir imtihandır, mücadeledir. 31 Mart'ta bu imtihanı büyük oranda başarıyla verdik" açıklaması yaptı.

"AK Parti olarak yüzde 44,4'lük bir oy oranına ulaaştık. Bu sonuç, AK Parti olarak girdiğimiz mahalli idareler seçimlerinde elde ettiğimiz en yüksek ikinci oy oranıdır" diyen Erdoğan, "2014'e göre 3 büyükşehri kaybetmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu davanın adamı olduğunu söyleyenler seçim kampanyası sürecinde neredeydiler" sorusunu soran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"İstanbul seçimleriyle ilgili sürecin takipçisi olacağız"

-Milletimiz, ülkemizdeki toplam bin 389 belediyenin 758'ini AK Parti'li kadrolara emanet etmiştir. İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmedik, tam aksine kazandık. İstanbul'da 39 ilçenin 25'ini ittifak olarak almış bulunuyoruz. Ankara'da 25 ilçenin 22'sini almış bulunuyoruz.