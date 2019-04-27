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Bursa'da türbe bahçesinde define arandığı iddiası

Bursa’nın İznik ilçesinde defineciler bu kez 600 yıllık tarihi Sarı Saltuk Türbesi’nde kaçak kazı yaptı. Polis, beton zemini kırarak bir metre derinliğinde çukur kazıp kaçan definecilerin peşine düştü.

Olay, saat 19.00 sıralarında İznik ilçesi Şehir Mezarlığı bölgesinde bulunan tarihi Sarı Saltuk Türbesi’nde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, türbede kaçak kazı yapan kişi ya da kişiler beton zemini kırarak bir metre derinliğinde çukur kazdı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve müze görevlileri sevk edildi. Ekipler olay yerinde delil ararken, Müze Müdürlüğünden gelen sanat tarihçisi ve arkeologdan oluşan bir ekip de kazı bölgesinde inceleme yaptı. Polis, kaçak kazı yapan definecilerin peşine düştü.

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