SPOR

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'ın kankasına Mahmut Uslu'ya sert sözler!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın kankası eski yönetici Mahmut Uslu'nun haciz gönderildiğine dair yaptığı açıklama için "Aynı icra bize de geldi. Car car konuşuyor. Gelip burada konuşsunlar " dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Nisan ayı Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan olması ile birlikte kulübün gelirlerinin 763 milyon TL'den, 1.269 milyar TL'ye çıktığı açıklandı. Ayrıca ALi KOç, eski yöneticilerden Mahmut Uslu'ya sert sözlerle yüklendi.

İşte Ali Koç'un konuşmasından öne çıkanlar;

''Can Bartu'nun heykelini yapacağız''

- İlk yönetim kurulu toplantımızda Can Bartu'yu, efsaneyi ölümsüzleştirmek, heykelini yapmak için karar alacağız. Futbol takımının kötü oluşunun sorumlusu biziz. Ana yaramız, bizi en çok üzen futbola değinmek istiyorum. Tarihin en kötü ilk devresini geçirdiğimizi söylemiştim. İkinci devrenin daha iyi olacağını söylemiştim, 5 nokta atışı transfer yaptığımızı söylemiştim.

''Bugünlerden çıkardığımız dersler var''

- Ne yazık ki şu an istediğimiz noktada değiliz. Sıralamada iyi bir yerde olup gençlerden yararlanmak istiyorduk. 5 maçımız kaldı. "Tarihe kötü geçmek istemiyorsanız, kendinize inanın, diğer kulüplere göre ödemeniz yapılıyor" dedik. Trabzonspor'u konuk edeceğiz. Umarız temennimiz bu maçla başlar. Bugünlerden çıkardığımız dersler var. Aldığımız en önemli ders birçok değişikliğin aynı anda yapılmaması gerektiği. Gelecek sezonun planlamasını yapıyoruz. Hocamızın isteği doğrultusunda en az 2-3 pozisyonda oynayabilen oyuncular belirlendi. Futbolculara tarihe daha kötü bir şekilde girmek istemiyorsanız son 5 maçınızı kazanın dedim.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel'den çıkış: Hiç kimse izah edemez
AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel'den çıkış: Hiç kimse izah edemez
Yüksek Seçim Kurulu'ndan kritik red kararı!
Yüksek Seçim Kurulu'ndan kritik red kararı!
Aydın'da genç adam canlı yayında intihar etti! Son sözü akılalmaz
Aydın'da genç adam canlı yayında intihar etti! Son sözü akılalmaz
Siber Güvenlik Uzmanı Chris Roberts neden NASA'yı hack'lediğini açıkladı!'
Siber Güvenlik Uzmanı Chris Roberts neden NASA'yı hack'lediğini açıkladı!'
Ali Koç'tan Ersun Yanal'ın sözlerine şok tepki!
Ali Koç'tan Ersun Yanal'ın sözlerine şok tepki!
Ali Koç: Bir Galatasaraylı 500 bin TL bağış yaptı
Ali Koç: Bir Galatasaraylı 500 bin TL bağış yaptı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Erdoğan: "İçimizde belli seviyelere gelenlerin yaptığı çalışmalar, yenilir yutulur cinsten değil"
Erdoğan: "İçimizde belli seviyelere gelenlerin yaptığı çalışmalar, yenilir yutulur cinsten değil"
İzmir Buca'da trafik kazası: 7 ölü
İzmir Buca'da trafik kazası: 7 ölü
Gökhan Gencebay'ın annesi kimdir? Orhan Gencebay'ın az bilinen oğlu
Gökhan Gencebay'ın annesi kimdir? Orhan Gencebay'ın az bilinen oğlu
Haramidere'de otobüs ile minibüs çarpıştı : 1 ölü
Haramidere'de otobüs ile minibüs çarpıştı : 1 ölü
Başkentin göbeğinde şok görüntüler!
Başkentin göbeğinde şok görüntüler!
Temel Karamollaoğlu konuştu rektörler ayaklandı
Temel Karamollaoğlu konuştu rektörler ayaklandı
Servet Çetin'den 'türkü' performansı
Servet Çetin'den 'türkü' performansı
Çarpışma 20. bölüm ilk sahne
Çarpışma 20. bölüm ilk sahne