Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'ın kankasına Mahmut Uslu'ya sert sözler!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Nisan ayı Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan olması ile birlikte kulübün gelirlerinin 763 milyon TL'den, 1.269 milyar TL'ye çıktığı açıklandı. Ayrıca ALi KOç, eski yöneticilerden Mahmut Uslu'ya sert sözlerle yüklendi.

İşte Ali Koç'un konuşmasından öne çıkanlar;

''Can Bartu'nun heykelini yapacağız''

- İlk yönetim kurulu toplantımızda Can Bartu'yu, efsaneyi ölümsüzleştirmek, heykelini yapmak için karar alacağız. Futbol takımının kötü oluşunun sorumlusu biziz. Ana yaramız, bizi en çok üzen futbola değinmek istiyorum. Tarihin en kötü ilk devresini geçirdiğimizi söylemiştim. İkinci devrenin daha iyi olacağını söylemiştim, 5 nokta atışı transfer yaptığımızı söylemiştim.

''Bugünlerden çıkardığımız dersler var''

- Ne yazık ki şu an istediğimiz noktada değiliz. Sıralamada iyi bir yerde olup gençlerden yararlanmak istiyorduk. 5 maçımız kaldı. "Tarihe kötü geçmek istemiyorsanız, kendinize inanın, diğer kulüplere göre ödemeniz yapılıyor" dedik. Trabzonspor'u konuk edeceğiz. Umarız temennimiz bu maçla başlar. Bugünlerden çıkardığımız dersler var. Aldığımız en önemli ders birçok değişikliğin aynı anda yapılmaması gerektiği. Gelecek sezonun planlamasını yapıyoruz. Hocamızın isteği doğrultusunda en az 2-3 pozisyonda oynayabilen oyuncular belirlendi. Futbolculara tarihe daha kötü bir şekilde girmek istemiyorsanız son 5 maçınızı kazanın dedim.