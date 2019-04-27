Servet Çetin'den 'türkü' performansı

Servet Çetin'in sosyal medya hesabından paylaştığı video kısa sürede gündem oldu. Çetin'in saz eşliğinde söyledi türkü kısa sürece binlerce takipçisi tarafında beğeni topladı. İşte o görüntüler...

Servet Çetin kimdir?

Servet Çetin, 17 Mart 1981 tarihinde Iğdır'da dünyaya geldi.

Bir süre altyapıda eğitim gören Çetin, ilk profesyonel sözleşmesini 1998 senesinde Kartalspor ile imzaladı.

İlk maçına ise 30 Temmuz 1999 tarihinde çıktı. 1998-2001 yılları arasında Kartalspor forması giyen Çetin, 51 maçta görev aldı.

Ardından birer sezon Göztepe ve Denizlispor'da forma giydi.

2003 senesinde Süper Lig'in köklü kulüplerinden Fenerbahçe'ye transfer oldu. 3 sezon formasını giydiği Fenerbahçe'de 36 maçta forma giyen Çetin, defans mevkiinde oynaması sebebiyle yalnızca 3 gol atabildi.

2006-07 sezonunu Anadolu ekibi Sivasspor'da geçiren Çetin, kariyerinin en istikrarlı dönemini ise 2007 senesinde transfer olduğu Galatasaray'da yaşadı.

2007-12 yılları arasında, Süper Lig'in bir diğer köklü kulübü Galatasaray'da 117 maçta forma şansı bulan Servet Çetin, mevkii gereği fazla gol şansı bulamamasına rağmen 10 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.

Galatasaray'daki ilk sezonunda oynadığı 61 resmî maçın 59'unda forma giyen Servet Çetin, aynı sezon Galatasaray formasıyla Şampiyonluk sevinci yaşadı. 31 Mayıs 2012 tarihinde Galatasaray ile sözleşmesi bitti ve bir daha sözleşme uzatılmadı.

2012 senesinde Eskişehirspor'a transfer oldu. 2012-14 yılları arasında Eskişehirspor'da 39 maçta görev aldıktan sonra 2014 senesinde de Mersin İdman Yurdu'na geçti. Burada da 47 maçta forma giydi. 2016 senesinde ise futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.