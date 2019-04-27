DÜNYA

3 metrelik dev anakonda yılanı için seferber oldular!

Brezilya'da eyaletler arası yolculuk yapan sürücüler geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir olayla karşılaştı. Porto Velho şehri yakınlarında yoldan geçen yılan görenleri şaşırttı. Yolda 3 metrelik anakonda yılanını görenler o anları kameraya aldı.

Brezilya'nın Porto Velho kentinin yakınlarındaki bir yoldan geçen sürücüler geçtiğimiz günlerde ilginç bir olayla karşılaştı. Eyaletler arası otoyoldan geçen sürücüler yolda 3 metrelik anakonda yılanıyla karşılaştı. Yılanın güvenle geçebilmesi için arabalarından inip yardıma koşan sürücüler o anları kayıt altına aldı.

Eşiyle birlikte yoldan geçen Italo Nascimento Fernandes "Arabayı durdurup çıkmaya karar verdik. Daha önce otoyoldan yılanların geçtiğini görmüştüm. Arabaların yılan gördüklerinde bekleyebilmesi için hiçbir işaret yoktu" dedi. Fernandes, ardından pek çok sürücünün arabalarını durdurup yılana yardım ettiğini ifade etti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD Başkanı Donald Trump'a cep telefonu fırlattı!
ABD Başkanı Donald Trump'a cep telefonu fırlattı!
Ali Koç'tan Ersun Yanal'ın sözlerine şok tepki!
Ali Koç'tan Ersun Yanal'ın sözlerine şok tepki!
O çarpıcı hizmet artık e-Devlet'ten alınabilecek!
O çarpıcı hizmet artık e-Devlet'ten alınabilecek!
Perpa Ticaret Merkezi'nde korkutan yangın!
Perpa Ticaret Merkezi'nde korkutan yangın!
AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel'den çıkış: Hiç kimse izah edemez
AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel'den çıkış: Hiç kimse izah edemez
Yüksek Seçim Kurulu'ndan kritik red kararı!
Yüksek Seçim Kurulu'ndan kritik red kararı!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Doğuş'u şaşırtan 'kıskançlık' şakası
Doğuş'u şaşırtan 'kıskançlık' şakası
Yasak Elma 43. bölüm fragmanı
Yasak Elma 43. bölüm fragmanı
Gökhan Gencebay'ın annesi kimdir? Orhan Gencebay'ın az bilinen oğlu
Gökhan Gencebay'ın annesi kimdir? Orhan Gencebay'ın az bilinen oğlu
Ersun Yanal: “Galatasaray’ı şampiyonluktan ettik”
Ersun Yanal: “Galatasaray’ı şampiyonluktan ettik”
Müge Anlı'da Metin Büyükşen ile Nejla Büyükşen cinayetinde şoke eden swamp raporu!
Müge Anlı'da Metin Büyükşen ile Nejla Büyükşen cinayetinde şoke eden swamp raporu!
Temel Karamollaoğlu konuştu rektörler ayaklandı
Temel Karamollaoğlu konuştu rektörler ayaklandı
Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'ın kankasına Mahmut Uslu'ya sert sözler!
Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'ın kankasına Mahmut Uslu'ya sert sözler!
Çarpışma 20. bölüm ilk sahne
Çarpışma 20. bölüm ilk sahne