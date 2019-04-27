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27 Nisan Türkiye Gündemi

27 Nisan 2019 son 24 saat haber bülteni...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair çok kritik çıkışlar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam kampında yaptığı açıklamada, "İçimizde belli seviyelere gelenlerin yaptığı çalışmalar, yenilir yutulur cinsten değil" diye konuştu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan 11 büyükşehir belediye başkanına talimat!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 11 büyükşehir belediye başkanına kırsal kesimlerde CHP’ye karşı olan önyargının kırılması için çalışma yapılması için talimat verdi.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan kritik ret kararı!

YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden önce ve sonra, sandık kurulu başkan ve üye listelerinin siyasi partilerle paylaşılması yönündeki başvuruları oy birliğiyle reddetti.

AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel'den çıkış: Hiç kimse izah edemez

AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, sandık görevlilerine ilişkin yaptığı açıklamada, "298 sayılı yasanın 23. maddesinin son fıkrasına sığınarak hiç kimse izah edemez" dedi.

Ali Koç'tan Ersun Yanal'ın sözlerine şok tepki!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Ersun Yanal'ın "Belki de Galatasaray'ı şampiyonluktan ettik" sözleri için "Ben de bu görüşleri tasvip etmiyorum, duyunca şaşırdım. Bizi, sadece biz ilgilendiririz." dedi.

Galatasaray Babel transferini bitirdi!

Galatasaray, Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu Hollandalı futbolcu Ryan Babel'le her konuda anlaşma sağladı.

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