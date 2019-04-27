Ali Koç'tan Ersun Yanal'ın sözlerine tepki "Bizi, sadece biz ilgilendiririz"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Nisan ayı Olağan Toplantısı'nda konuşurken teknik direktör Ersun Yanal'ın 1-1 sona eren Galatasaray derbisinin ardından yapmış olduğu "Belki de Galatasaray'ı şampiyonluktan ettik" sözlerine tepki gösterdi.

''Bizi transferlerde eleştiren arkadaşlar yıllardır burada.'' diyen Koç, ''Yaptıkları transferleri size bırakıyorum. Ersun Yanal’a santrafor konusunda düşüncenizi ileteceğim.'' ifadelerini kullandı.