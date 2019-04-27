Ersun Yanal: “Galatasaray’ı şampiyonluktan ettik”

Galatasaray ile sahasında oynadığı karşılaşmadan 1-1’lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı. 90 dakikayı değerlendirerek sözlerine başlayan Yanal, bu tür maçların zorluk derecesinin çok yüksek olduğunu ifade ederek, “Bu maçlar forma maçıdır, arma maçıdır. Bu tarz maçlarda Fenerbahçe’nin mücadelesi her zaman ortadadır, bugün bir kez daha ortaya koyduk bunu. Bugün belki de Galatasaray’ın avantaj yakalamasını engelleyerek şampiyonluktan ettik. Gerçi daha çok maç var ama Bugün ikinci yarıda savunmadaki duruşumuz bize gol de yedirebilirdi, gol de getirebilirdi. Galatasaray’ı karambole iterek çıktığımız sürprizlerle oyunu bitirebilirdik. Alper’in son dakikadaki pozisyonu buna örnek. Dediğim gibi bu tür maçlar forma maçıdır, arma maçıdır, futbolcularım da bundan alnının akıyla çıktılar” ifadelerini kullandı.