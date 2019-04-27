Survivor'da şok olay! Sabriye Okay'a yumruk attı!
Survivor Türkiye Yunanistan'ın 27 Nisan 2019'da yayınlanan son bölümünde beyaz takımda Sabriye ile Okay güreş antrenmanı yaptılar.
Survivor 2019'da beyaz takımda Sabriye ile Okay güreş antrenmanı yaptılar. Okay'ın ataklarına cevap veremeyen Sabriye, canı yandığında Okay'a yumruk atmaktan çekinmedi...
Survivor Türkiye Yunanistan'da beyaz takımda Sabriye ve Okay güreş antrenmanı yaptıkları sırada ilginç anlar yaşandı. Sabriye, Okay ile başa çıkamayınca Okay'a yumruk attı..