Survivor'da şok olay! Sabriye Okay'a yumruk attı!

Survivor 2019'da beyaz takımda Sabriye ile Okay güreş antrenmanı yaptılar. Okay'ın ataklarına cevap veremeyen Sabriye, canı yandığında Okay'a yumruk atmaktan çekinmedi...

Survivor Türkiye Yunanistan'da beyaz takımda Sabriye ve Okay güreş antrenmanı yaptıkları sırada ilginç anlar yaşandı. Sabriye, Okay ile başa çıkamayınca Okay'a yumruk attı..