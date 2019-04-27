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Yılana ısırtıp, baygınlık geçirdi

ADANA’da birçok kez borç verdiği arkadaşından alacaklarını tahsil edemediği için ilginç eylemlere imza atan zeytinyağı satıcısı Osman Aslan, bu kez de kendisini bir yılana ısırtıp, baygınlık geçirdi.

Demirören Haber Ajansı

ADANA'nın Seyhan ilçesindeki Adana Merkez Otogarı'nda çevredekilerin meraklı bakışları arasında eline aldığı uzun bir yılanla şov yapmaya başlayan Osman Aslan'ın parmağını ısırttı. Çevredekilerin gülerek cep telefonlarıyla görüntüye aldığı Aslan, yılana "Oğlum bırak, benden ne istiyorsun" diye bağırmaya başladı. Bir süre sonra baygınlık geçirip, kendisini yere bıraktığı görülen Aslan için ambulans çağrıldı. Hastaneye kaldırılan Aslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Birçok eyleme imza atmıştı: Daha önce kendisini dolandırdığını iddia ettiği kişiyi protoste etmek için, kamyonetinin üzerine çıkarak sattığı ürünleri etrafa saçan Osman Aslan, kış aylarında ise tenekeden yapılma küçük odun sobasını sırtına bağlayıp otogarda tur atmıştı.

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