Yılana ısırtıp, baygınlık geçirdi

ADANA'nın Seyhan ilçesindeki Adana Merkez Otogarı'nda çevredekilerin meraklı bakışları arasında eline aldığı uzun bir yılanla şov yapmaya başlayan Osman Aslan'ın parmağını ısırttı. Çevredekilerin gülerek cep telefonlarıyla görüntüye aldığı Aslan, yılana "Oğlum bırak, benden ne istiyorsun" diye bağırmaya başladı. Bir süre sonra baygınlık geçirip, kendisini yere bıraktığı görülen Aslan için ambulans çağrıldı. Hastaneye kaldırılan Aslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Birçok eyleme imza atmıştı: Daha önce kendisini dolandırdığını iddia ettiği kişiyi protoste etmek için, kamyonetinin üzerine çıkarak sattığı ürünleri etrafa saçan Osman Aslan, kış aylarında ise tenekeden yapılma küçük odun sobasını sırtına bağlayıp otogarda tur atmıştı.