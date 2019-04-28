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Kadın 60. bölüm 2. fragmanı

Kadın dizisi 60. yeni bölümüyle 30 Nisan 2019 Salı akşamı FOX'ta olacak. Kadın'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Kadın 60. yeni bölüm 2.fragmanı yayınlandı. Kadın'ın yeni bölümünde neler olacak? Kadın 30 Nisan 2019 Salı akşamı FOX'ta...

Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan ve Doruk. Onlarla el ele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.

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