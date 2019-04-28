MEDYA

Bir Aile Hikayesi 9. bölüm fragmanı

Bir Aile Hikayesi dizisi 9. yeni bölümüyle 4 Mayıs 2019 Cumartesi akşamı FOX'ta olacak. Bir Aile Hikayesi'nin bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Bir Aile Hikayesi 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Aile Hikayesi'nin yeni bölümünde neler yaşanacak? Bir Aile Hikayesi 4 Mayıs 2019 Cumartesi akşamı FOX'ta...

'Bir Aile Hikayesi' ilk aşkı annesi-babası olan ve çocukluğuna özlem duyan herkesin, her yaştan insanın kalbine dokunacak. Aile, şefkat, dostluk, aşk, vefa gibi kelimelerin anlamlarını yeniden hatırlatacak. Dizi, hayatın verdiği ekşi limonları, limonataya çeviren bir tarifi paylaşmaya, salıncağını terk etmeyen büyük çocuklara sahici bir masal anlatmaya geliyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Gelini almaya giderken kaza yapan damadın bacağı kırıldı
Gelini almaya giderken kaza yapan damadın bacağı kırıldı
Fenerbahçe – Trabzonspor maçı özet ve golleri
Fenerbahçe – Trabzonspor maçı özet ve golleri
Volkan Demirel'den Trabzonsporlu isme tehdit
Volkan Demirel'den Trabzonsporlu isme tehdit
Ağaoğlu sert çıktı: Onu analar doğurmadı
Ağaoğlu sert çıktı: Onu analar doğurmadı
Adana'da kendini yılana ısırtan adam baygınlık geçirdi
Adana'da kendini yılana ısırtan adam baygınlık geçirdi
Fahrettin Altun'dan e-muhtıra açıklaması
Fahrettin Altun'dan e-muhtıra açıklaması
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kızım 30. bölüm fragmanı
Kızım 30. bölüm fragmanı
Kadın 60. bölüm 2. fragmanı
Kadın 60. bölüm 2. fragmanı
Gökhan Gencebay'ın annesi kimdir? Orhan Gencebay'ın az bilinen oğlu
Gökhan Gencebay'ın annesi kimdir? Orhan Gencebay'ın az bilinen oğlu
Çukur 63. bölüm 2.fragmanı: 2. sezon 30. bölüm
Çukur 63. bölüm 2.fragmanı: 2. sezon 30. bölüm
Survivor'da şok olay! Sabriye Okay'a yumruk attı!
Survivor'da şok olay! Sabriye Okay'a yumruk attı!
Temel Karamollaoğlu konuştu rektörler ayaklandı
Temel Karamollaoğlu konuştu rektörler ayaklandı
Volkan Demirel'den sert tepki
Volkan Demirel'den sert tepki
Çarpışma 20. bölüm ilk sahne
Çarpışma 20. bölüm ilk sahne