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Şanlıurfa'da tek teker şovu yürekleri ağza getirdi

Şanlıurfa’da yokuş yukarı motosikletin önünü kaldırarak şov yapan motosikletli genç, hem kendisinin hem de arkasındaki çocuğun hayatını tehlikeye attı.

Eyyübiye ilçesine bağlı Yakubiye Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir motosikletli, yaklaşık 60 kilometre yokuş yukarı ilerlediği yolda akrobatik hareketler yaptı. Hem kendisinin hem de arkasında oturan çocuğun hayatını hiçe sayan motosikletli trafiği de tehlikeye attı. Yaklaşık 2 kilometre devam eden tehlikeli yolculuk sonrası ters yine giren motosikletli genç, herhangi bir kaza yaşanmadan yolculuğun tamircide sonlandırdı. Tehlikeli anlar bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. 

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