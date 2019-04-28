Nişanlı çiftin dövüldüğü olayı savcılıkta farklı anlatan 2 polise hapis istemi

Orhangazi ilçesinde Ocak ayında, nişanlı olan Burcu A. ve Berat .G., bir kafeterya çıkışında 6 kişinin saldırısına uğradı. Tekme tokat darbedilen Berat G.'yi saldırganların elinden kurtarmaya çalışan Burcu A., yere düşen nişanlısının üzerine kapandı. Genç kadın da vücuduna aldığı tekmelerle yaralandı. Kafeterya çalışanlarının kurtardığı çift, sağlık ekibi tarafından hastaneye götürüldü. Berat G.'nin vücudunda çok sayıda kırık olduğu tespit edildi.