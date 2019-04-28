Brezilyada ünlü manken podyumda can verdi

Brezilya'da gerçekleşen bir defile sırasında podyuma çıkan manken Tales Soares, dengesini kaybederek yere düştü. Epilepsi krizi geçirdiği düşünülen manken, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde gerçekleşen bir defilede podyuma çıkan manken Tales Soares (26) podyumda yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yere düştü. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, Soares'in dengesini kaybederek düştüğü görüntülendi.