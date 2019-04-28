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Cübbeli Ahmet Hoca'dan Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki!

Cübbeli Ahmet Hoca, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bak İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'devlet katil değil, seri katil' diyor. Devletimiz, hükümetimiz buna göz yummamalı. Buna milletimiz de göz yummaz." ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda Cübelli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Kaftancıoğlu'na ait olduğunu iddia ettiği bazı sözleri sıralayan Cübbeli Ahmet Hoca, "Milletimiz buna göz yummaz" dedi.

Cübbeli Ahmet, konuşmasında "Nasıl millete 'inandığınız Allahınız' diyor. Bak İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'devlet katil değil, seri katil' diyor. Bu lafı diyen nasıl il başkanı oluyor. Nasıl soruşturma açılmıyor. Ben anlamıyorum ya. Devletimiz, hükümetimiz buna göz yummamalı. Buna milletimiz de göz yummaz' ifadelerini kullandı.

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