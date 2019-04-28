Canan Kaftancıoğlu'na Sakine Cansız tweet'i soruldu

Kaftacıoğlu bu soruya, "Şunu söyleyeyim. Canan Kaftancıoğlu, bir algı oluşturmadı. Hayatın gerçeklerine rağmen algıları oluşturanların bir yüzleşme yapması lazımdır. İnsanlar değişebilir dediniz. Mesele tam da bu. Ne yazık ki siyasi konjonktüre göre değişen insanlardır toplumun bu hale gelmesine sebep olan. Ben Canan Kaftancıoğlu olarak hiç değişmedim." cevabını verdi.