Aksaray polis okulunda korkutan kaza 2 yaralı
AKSARAY Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) bir teknisyen silahını temizlediği sırada tabanca ateş aldı. Olayda teknisyen ve yanındaki arkadaşı yaralandı.
AKSARAY'da polis meslek eğitim merkezinde teknisyen Yaşar Keleş (49), sıkışan mermiyi çıkartmak için 'doldur- boşalt' yaparken tabanca ateş aldı.
Silahtan çıkan mermi, Keleş'in parmağını yaralayıp, meslektaşı Faik Durmaz'ın (49) sırtına saplandı.
Yaralı teknisyenler, hastaneye kaldırıldı.