Feti Yıldız'dan dikkat çeken açıklamalar

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da seçim tartışmalarını değerlendiren Feti Yıldız '130. maddeyi görmeyecek miyiz?' diyen Feti Yıldız 'Senin önüne gönderilmiş bir liste var, niye bu listeden seçmiyorsun da o şehir de o ilçede oturmayan bin kilometre ötede oturan bilerini getirip o sandığın başına getiriyorsun. ifadelerini kullandı.

YSK'nın İstanbul seçimini yenileyeceğini ön gördüğünü söyleyen Yıldız, Bu hile değil mi? Sandık başkanlarının fonksiyonlarını biliyoruz. Sadık başkanlarının yaptığı görev aynı zamanda yargısal bir görev. Onun yerine şu olsun, bunun yerine şu olsun olmaz. Biz bir hukuk devletinde yaşıyoruz' dedi.