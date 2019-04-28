Erdoğan resti çekti: Ya olacağız ya öleceğiz

Ekonomi güvenlikle beraber öncelik konularımızdan olacaktır. Saldırılar güvenliğimizle beraber ekonomimizi de hedef aldı. Son olarak Ağustos ayında kur, faiz ve enflasyon üzerinden saldırıya uğradık. Kısa sürede tedbirleri alıp normalleşme sürecine girdik. İhracatımız 168 milyar doları gibi tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

Ağustos ayından beri yaşanan sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Ekonomik göstergeler bakımından 2018 yılını göz önünde bulundurduğumuzda her şeye rağmen başarıyla geride bıraktık. İhtiyacımız olan yapısal dönüşümleri hayata geçirmekte kararlıyız. Önümüzde seçim gerilimi yaşamayacağımız 4 yılı aşkın süre var. Ekonomide yeni dönemin ilk yol haritasını seçimlerin hemen ardından açıkladık. Yapısal değişiklikleri kamuoyu ile paylaştık. Geçtiğimiz 17 yıldaki tecrübelerimiz bize önümüzdeki 4 yılda büyük başarılara imza atacağımızın güvenini veriyor.