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Boğaziçi Üniversitesinde skandal Atatürk’e 'şeytan' dedi

Boğaziçi Üniversitesinde Boğaziçi İslam Topluluğu tarafından düzenlenen bir organizasyonda, Yunan asıllı İngiliz yazar Hamza Andreas Tzortzis Atatürk’e 'şeytan' dedi.

Boğaziçi Üniversitesinde, Boğaziçi İslam Topluluğu tarafından düzenlenen bir programda konuşan Yunan asıllı İngiliz yazar Hamza Andreas Tzortzis, Atatürk’ten 'şeytan' olarak bahsetti.

İsim vermeden Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını işaret eden Tzortis, skandal konuşmasında, “İslam’ı bu ülkeden kaldırmak istediler. Bu, bu kadar basit. Eğer kendi tarihinizi okursanız, bu şahsın ve diğerlerinin bu ülkeden, memleketinizde İslam’ı kaldırmak istediğini anlarsınız. Beni de onun bu memlekette ne kadar çok resmi olduğu ilgilendirmez. Sonuçta dininizi ortadan kaldırmak için bir uğraş verdiler. Örtünmeyi kaldırdılar, ezanı kaldırdılar, Arapça'yı kaldırdılar, İslami eğitimi kaldırdılar. Bu Allah’ın dostu mudur yoksa şeytanın dostu mudur?” dedi.

Tzortis'in Atatürk'e 'şeytanın dostu' iması yaptığında ise öğrencilerin gülüşüp alkışlaması dikkat çekti.

Sosyal medyada büyük tepki

Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan skandal, Twitter'da gündemin ilk sırasında yer aldı.

Sosyal medya kullanıcıları  #Ozurdilebogazici etiketiyle attıkları twitlerde, Atatürk hakkında skandal ifadeler kullanan Hamza Andreas Tzortzis'e ile Boğaziçi Üniversitesine tepki gösterdi.

Konuyla ilgili birçok siyasi de aynı etiketle twitler atarak, skandala tepkilerini gösterdiler.

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