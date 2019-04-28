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Konya'da bir kadına ait kesik baş bulundu

KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde mantar toplayan vatandaş tarafından bulunan başın, bir kadına ait olduğu belirlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede sonucunda, olay yeri yakınlarında kesik başa ait olduğu değerlendirilen vücut parçası bulundu.

KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde kesik baş ile aynı kişiye ait olduğu değerlendirilen vücut parçası bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Osmancık Mahallesinde mantar toplamaya çıkan Hacı Mustafa Koç, bölgede bulunan göletin yakınlarında kesik baş olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede, başın bir kadına ait olduğunu tespit etti.

Ekiplerin olay yerinde yaptıkları incelemede, kesik başın bulunduğu yere yaklaşık 15 metre uzaklıkta, aynı kişiye ait olduğu değerlendirilen vücut parçası bulundu.

Yapılan incelemenin ardından, kadına ait ceset parçaları, otopsi için Kadınhanı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin kime ait olduğu henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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