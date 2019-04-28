YEREL

Kütahya'da çocuklara sinirlenip av tüfeğiyle ateş etti

KÜTAHYA’da evinin önünde top oynayan çocukların gürültü yapmasına sinirlenen K.D. (69), av tüfeğiyle sokağa inerek ateş açtı. Yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırılırken, K.D. gözaltına alındı.

KÜTAHYA’nın Sultanbağı Mahallesinde oturan K.D., evinin önünde top oynayan çocukların gürültü yapmasına sinirlendi.

Elinde av tüfeğiyle sokağa inen K.D., çocukların üzerine doğru ateş edip evine kaçtı.

Sokak oynayan çocuklardan B.P. (15) ve B.K. (14) vücutlarına işaret eden saçmalarla yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri yaralanan çocukları ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Şüpheli K.D.’nin çocuklara ateş ettiğini duyan mahalle sakinleri ise evine girmeye çalıştı.

Polis ekipleri mahalle sakinlerini güçlükle sakinleştirerek K.D.’yi gözaltına aldı.

Şüpheli K.D., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Yaralı çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Beşiktaş Ankaragücü maçı golleri ve geniş özeti
Beşiktaş Ankaragücü maçı golleri ve geniş özeti
Konya'da bir kadına ait kesik baş bulundu
Konya'da bir kadına ait kesik baş bulundu
TİSK'ten kıdem tazminatı açıklaması
TİSK'ten kıdem tazminatı açıklaması
İstanbul seçimi itirazlarında son hafta
İstanbul seçimi itirazlarında son hafta
Almanya'da aşırı sağcıların iç savaş senaryosuna hazırlandığı iddiası
Almanya'da aşırı sağcıların iç savaş senaryosuna hazırlandığı iddiası
Fenomen kardeşlere uyuşturucuya özendirme davası
Fenomen kardeşlere uyuşturucuya özendirme davası
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İzmir’deki cinayet gibi kaza böyle görüntülendi
İzmir’deki cinayet gibi kaza böyle görüntülendi
Konya'da bir kadına ait kesik baş bulundu
Konya'da bir kadına ait kesik baş bulundu
AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel'den olay iddia CHP'liler o listeyi aldı
AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel'den olay iddia CHP'liler o listeyi aldı
Boğaziçi Üniversitesinde skandal Atatürk’e 'şeytan' dedi
Boğaziçi Üniversitesinde skandal Atatürk’e 'şeytan' dedi
Adana'da aşiret yemeğinde 400 kilo et tüketildi
Adana'da aşiret yemeğinde 400 kilo et tüketildi
Gökhan Gencebay'ın annesi kimdir? Orhan Gencebay'ın az bilinen oğlu
Gökhan Gencebay'ın annesi kimdir? Orhan Gencebay'ın az bilinen oğlu
İstanbul Maltepe'de maganda galeriyi silahla taradı
İstanbul Maltepe'de maganda galeriyi silahla taradı
Temel Karamollaoğlu konuştu rektörler ayaklandı
Temel Karamollaoğlu konuştu rektörler ayaklandı