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Payitaht Abdülhamid 84. bölüm fragmanı

Payitaht Abdülhamid dizisi 84. yeni bölümüyle 3 Mayıs 2019 Cuma akşamı TRT 1'de olacak. Payitaht Abdülhamid'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Payitaht Abdülhamid 84. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümünde neler olacak? Payitaht Abdülhamid 3 Mayıs 2019 Cuma akşamı TRT 1'de...

Yeni yüzyıl başlarken acının, ümidin ve mücadelenin coğrafyasında son cephe açılıyor. Payitaht, en büyük savaşını veriyor. Sultan Abdülhamid, son iki yüzyıldır zafer kazanamayan Osmanlı'nın talihini değiştirmiş, Yunan harbini kazanmıştır. Cephede biten harp ise şimdi masada devam edecektir. Global Monarşi'nin veziri Parvus ise artık Abdülhamid'e karşı yüz yüze savaşacaktır. Hedef devlettir. Devleti ayakta tutan kıymetler baltalanmaktadır. Her kıymet bir sütun, her sütun çatıyı ayakta tutan bir güçtür. Abdülhamid ise devlet çatısını yıkmak isteyenlerin önündeki tek engeldir.

Parvus, Abdülhamid'in düşmanlarını tek cephede birleştirecek ve Osmanlı'nın yıkılışı için yıllar sürecek planı başlatacaktır. Abdülhamid ise kalkınma hamleleriyle devleti büyük savaşa hazırlamaktadır. Demir yolu hamlesinden sonra yeni yüzyıl boyunca, uğrunda savaşlar verilecek neft (petrol) hamlesini başlatacaktır Abdülhamid... Osmanlı topraklarındaki petrol arazilerinin haritalarını çıkaran Abdülhamid, hammaddeyi elinde bulunduranın yenidünyaya yön vereceğini bilmektedir. Bu değerleri korumak için de var gücüyle savaşacaktır.

Parvus sağ kolu Marco’nun önderliğinde İstanbul’un her tarafına yayılmış ajanlarla Payitahtı bitirmek için uğraşırken Abdülhamid’in sıra dışı ve başarılı hafiyesi Murad, ekibiyle beraber onlara geçit vermemek için canları pahasına mücadele verecektir.

Abdülhamid, Payitaht’ı korumak için savaş verirken hareminde kopan fırtınalardan habersizdir. Devleti ayakta tutan sütunlardan biri Hanedan-ı Osmanlı'dır. Hareme mazisinin intikamını almak için giren Firuze, düşmana Osmanlı Ailesine karşı açtığı savaşta yardım edecektir. Büyüleyici güzellikteki bu genç kadın, Bidar ve Seniha Sultan arasında bütün dengelerin yeniden alt üst olmasına neden olacaktır.

Yeni yüzyıla girerken hakim olmak için savaşanlar, mahkum olmamak için direnenler arasında büyük bir savaş olacaktır. Bütün savaş Payitaht için, Payitaht'ın ortasında geçecektir.

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