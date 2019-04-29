Hasan Çavuşoğlu: "Josef Sural hayatını kaybetti"

Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan ve Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor kafilesinden Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural birlikte Alanya'ya dönmek için vip minibüs kiraladı.

Kayseri'den yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Josef Sural kurtarılamadı

Kazada yaralanan 7 futbolcu, ambulanslarla Alanya'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. 7 futbolcudan 6'sı taburcu edildi. Ameliyattan çıkan Çek futbolcu Josef Sural'ın yoğun bakımda tedavisi devam ederken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alanyaspor'dan açıklama

Sural'ın hayatını kaybetmesi üzerine Alanyaspor'un resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kayseri deplasmanı dönüşü 7 futbolcumuzu taşıyan özel minibüsün yaptığı kazada ağır yaralanan Çek futbolcumuz Josef Sural Alanya Özel Anadolu Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başımız sağolsun."