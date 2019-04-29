SPOR

Hasan Çavuşoğlu: "Josef Sural hayatını kaybetti"

Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu biri ağır 7 futbolcu yaralandı. Yoğun bakımda olan Çek futbolcu Josef Sural'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan ve Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor kafilesinden Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural birlikte Alanya'ya dönmek için vip minibüs kiraladı.

Kayseri'den yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Josef Sural kurtarılamadı

Kazada yaralanan 7 futbolcu, ambulanslarla Alanya'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. 7 futbolcudan 6'sı taburcu edildi. Ameliyattan çıkan Çek futbolcu Josef Sural'ın yoğun bakımda tedavisi devam ederken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alanyaspor'dan açıklama

Sural'ın hayatını kaybetmesi üzerine Alanyaspor'un resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kayseri deplasmanı dönüşü 7 futbolcumuzu taşıyan özel minibüsün yaptığı kazada ağır yaralanan Çek futbolcumuz Josef Sural Alanya Özel Anadolu Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başımız sağolsun."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ricardo Quaresma: Herkes bizden korkuyor
Ricardo Quaresma: Herkes bizden korkuyor
Cemal kaşıkçı cinayeti! BAE'li ajanlardan biri Silivri Cezaevi'nde intihar etti
Cemal kaşıkçı cinayeti! BAE'li ajanlardan biri Silivri Cezaevi'nde intihar etti
Binali Yıldırım'dan "İstanbul" açıklaması: Kesinlikle doğru değil
Binali Yıldırım'dan "İstanbul" açıklaması: Kesinlikle doğru değil
Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüs devrildi Josef Sural hayatını kaybetti
Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüs devrildi Josef Sural hayatını kaybetti
Marmaris'te 4,8 büyüklüğünde deprem
Marmaris'te 4,8 büyüklüğünde deprem
Rıdvan Dilmen: Ben Galatasaraylıdan para istemem
Rıdvan Dilmen: Ben Galatasaraylıdan para istemem
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Konya'da kesik baş bulundu
Konya'da kesik baş bulundu
Şenol Güneş "Galatasaray maçını kazanmak için çıkacağız"
Şenol Güneş "Galatasaray maçını kazanmak için çıkacağız"
Elimi Bırakma 39. bölüm fragmanı
Elimi Bırakma 39. bölüm fragmanı
Malatya'da 22 yaşındaki genç kayısı bahçesinde ölü bulundu
Malatya'da 22 yaşındaki genç kayısı bahçesinde ölü bulundu
Rıdvan Dilmen "Galatasaraylıdan para istemem"
Rıdvan Dilmen "Galatasaraylıdan para istemem"
Erkenci Kuş 40. bölüm fragmanı
Erkenci Kuş 40. bölüm fragmanı
Saman yüklü kamyonu alev alev yandı
Saman yüklü kamyonu alev alev yandı
Erkenci Kuş 40. bölüm ön izleme
Erkenci Kuş 40. bölüm ön izleme