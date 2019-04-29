SPOR

Rıdvan Dilmen "Galatasaraylıdan para istemem"

Rıdvan Dilmen, Ali Koç'un 'Bir Galatasaraylı 500 bin TL bağış yaptı' sözleriyle ilgili olarak ''Para veren Galatasaraylı'dan özür dilerim ama bu vatan meselesi değil. Galatasaraylı bir taraftarın 500 bin lira vermesi önemli ama ben istemem.'' dedi.

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın ANkaragücü'nü 4-1 yendiği maçı değerlendirirken Fenerbahçe'nin 'Fener Ol' kampanyasıyla ilgili Ali Koç'un 'Bir Galatasaraylı 500 bin TL bağoş yaptı' sözlerini masaya yatırdı.

''Para veren Galatasaraylı'dan özür dilerim ama bu vatan meselesi değil,'' diyen Dilmen, ''Bu bir kulüp meselesi. Hangi Fenerbahçeli Galatasaray'ın şampiyon olmasını ister, hangi Galatasaraylı Fenerbahçe düşmesin der. Fenerbahçeliler, Fenerbahçe'ye yeter. Galatasaraylı bir taraftarın 500 bin lira vermesi önemli ama ben istemem. Duygusallığı hiçbir zaman kaybetmeyeceksiniz." şeklinde konuştu.

''Fenerbahçe'nin makyaja değil estetiğe ihtiyacı var" 

Dilmen, ''Sezon sonunda birçok takımın makyaja ihtiyacı olacak. Başakşehir'in de makyaja ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin makyaja değil estetiğe ihtiyacı var." dedi.

''Maçın şovunu Cüneyt Çakır yaptı''

''Burak attı derken maçın şovunu Cüneyt Çakır yaptı'' diyen Dilmen, şu ifadeleri kullandı; "Maçın ilk yarısı Ankaragücü, ikinci yarısı Beşiktaş ağırlıklı oynandı. Karius tuttu, Burak attı derken maçın şovunu Cüneyt Çakır yaptı. Resital yaptı. 1.5 eksiği vardı. VAR'dan 'Hocam Burak'a yapılan kırmızı olabilir gel bir bak demesi lazım. Ancak Atiba'nın sarı kartını atlama diyebilir. Yayıncı kuruluşta ne gördüm biliyor musun? Penaltının tekrarlanması doğru. Aynı stat, Rizespor maçı, 2-1, Beşiktaş penaltı kullanıyor, Quaresma kullanıyor, orada da ihlal var, çağrılmıyor. Orada da VAR'da Cüneyt Çakır var, orada 2-1 iken çağırmıyorsun, 3-0'ken ben de çağırırım." 

''Çocuğunuzu mutlaka hakem yapın''

Ailelere seslenen Rıdvan Dilmen, "Ailelere sesleniyorum. Çocuğunuzu ne yapın edin, iyi yetiştirin, iyi okullara gönderin. Ama mutlaka hakem yapın. Çok iyi para var hakemlikte. Bir de VAR hakemliği geldi, ooooh." dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ricardo Quaresma: Herkes bizden korkuyor
Ricardo Quaresma: Herkes bizden korkuyor
Cemal kaşıkçı cinayeti! BAE'li ajanlardan biri Silivri Cezaevi'nde intihar etti
Cemal kaşıkçı cinayeti! BAE'li ajanlardan biri Silivri Cezaevi'nde intihar etti
Binali Yıldırım'dan "İstanbul" açıklaması: Kesinlikle doğru değil
Binali Yıldırım'dan "İstanbul" açıklaması: Kesinlikle doğru değil
Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüs devrildi Josef Sural hayatını kaybetti
Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüs devrildi Josef Sural hayatını kaybetti
Marmaris'te 4,8 büyüklüğünde deprem
Marmaris'te 4,8 büyüklüğünde deprem
Rıdvan Dilmen: Ben Galatasaraylıdan para istemem
Rıdvan Dilmen: Ben Galatasaraylıdan para istemem
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Saman yüklü kamyonu alev alev yandı
Saman yüklü kamyonu alev alev yandı
Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
Elimi Bırakma 39. bölüm fragmanı
Elimi Bırakma 39. bölüm fragmanı
Zengin ve Yoksul 5. bölüm fragmanı
Zengin ve Yoksul 5. bölüm fragmanı
Kalk Gidelim 69. bölüm fragmanı
Kalk Gidelim 69. bölüm fragmanı
Erkenci Kuş 40. bölüm fragmanı
Erkenci Kuş 40. bölüm fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 135. bölüm fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 135. bölüm fragmanı
Erkenci Kuş 40. bölüm ön izleme
Erkenci Kuş 40. bölüm ön izleme