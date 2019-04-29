Rıdvan Dilmen "Galatasaraylıdan para istemem"

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın ANkaragücü'nü 4-1 yendiği maçı değerlendirirken Fenerbahçe'nin 'Fener Ol' kampanyasıyla ilgili Ali Koç'un 'Bir Galatasaraylı 500 bin TL bağoş yaptı' sözlerini masaya yatırdı.

''Para veren Galatasaraylı'dan özür dilerim ama bu vatan meselesi değil,'' diyen Dilmen, ''Bu bir kulüp meselesi. Hangi Fenerbahçeli Galatasaray'ın şampiyon olmasını ister, hangi Galatasaraylı Fenerbahçe düşmesin der. Fenerbahçeliler, Fenerbahçe'ye yeter. Galatasaraylı bir taraftarın 500 bin lira vermesi önemli ama ben istemem. Duygusallığı hiçbir zaman kaybetmeyeceksiniz." şeklinde konuştu.

''Fenerbahçe'nin makyaja değil estetiğe ihtiyacı var"

Dilmen, ''Sezon sonunda birçok takımın makyaja ihtiyacı olacak. Başakşehir'in de makyaja ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin makyaja değil estetiğe ihtiyacı var." dedi.

''Maçın şovunu Cüneyt Çakır yaptı''

''Burak attı derken maçın şovunu Cüneyt Çakır yaptı'' diyen Dilmen, şu ifadeleri kullandı; "Maçın ilk yarısı Ankaragücü, ikinci yarısı Beşiktaş ağırlıklı oynandı. Karius tuttu, Burak attı derken maçın şovunu Cüneyt Çakır yaptı. Resital yaptı. 1.5 eksiği vardı. VAR'dan 'Hocam Burak'a yapılan kırmızı olabilir gel bir bak demesi lazım. Ancak Atiba'nın sarı kartını atlama diyebilir. Yayıncı kuruluşta ne gördüm biliyor musun? Penaltının tekrarlanması doğru. Aynı stat, Rizespor maçı, 2-1, Beşiktaş penaltı kullanıyor, Quaresma kullanıyor, orada da ihlal var, çağrılmıyor. Orada da VAR'da Cüneyt Çakır var, orada 2-1 iken çağırmıyorsun, 3-0'ken ben de çağırırım."

''Çocuğunuzu mutlaka hakem yapın''

Ailelere seslenen Rıdvan Dilmen, "Ailelere sesleniyorum. Çocuğunuzu ne yapın edin, iyi yetiştirin, iyi okullara gönderin. Ama mutlaka hakem yapın. Çok iyi para var hakemlikte. Bir de VAR hakemliği geldi, ooooh." dedi.