Şenol Güneş "Galatasaray maçını kazanmak için çıkacağız"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü 4-1 yendiği maçta ilk yarıda istediklerini yapamadıklarını ama ikinci devredeki oyunla sonuca gittiklerini söyledi.

Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanma isteklerinin ilk yarıda sahaya yansımadığını belirterek, "Hem savunmada hem hücumda istediğimiz olmadı. Baskıyı istediğimiz gibi yapamadık, çok top kaybı yaşadık. Burak'ın becerisiyle öne geçtik. Karius'un katkısı iyiydi. Savunmadaki oyuncular da iyiydi. Hutchinson tek başına savaştı, diğerleri top kaybı yaptı. İlk yarıyı olumsuz tabloya rağmen 1-0 önde tamamladı." dedi.

İkinci yarı daha iyi oynadıklarını kaydeden Güneş, "İlk yarıda istekli olmamızdan dolayı gerginlik yaşadık, kalitemizin altında kaldık. Kazanarak moral bulduk." ifadelerini kullandı.

Ligde gelecek hafta Galatasaray ile yapacakları maçı düşünmeye başladıklarını vurgulayan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yarın yenilenme çalışması yapacağız. Gündemimizdeki tek maç Galatasaray maçı olacak. Konsantrasyonu üst seviyede olması gereken haftaya girdik. Deplasmanda oynayacağız. Bugünkü maçtan dersler çıkarıp daha güçlü Galatasaray karşısına çıkmak istiyoruz. Galatasaray iyi takım, biz de iyi takımız."