GÜNCEL

29 Nisan Türkiye Gündemi

29 Nisan 2019 son 24 saat haber bülteni...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya olacağız ya öleceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçtiğimiz zorlu sınamalar bize büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa davasından asla taviz veremeyeceğimizi tekrar hatırlatmıştır. Bir kez daha gördük ki ya olacağız ya öleceğiz, bunun başka yolu yok." açıklamasını yaptı.

CHP'den Soylu ve YSK başvurusuna sert tepki

CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bir araya geldi. PM sonrası yapılan açıklamada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterildi, Çubuk'taki olaylarla ilgili sorumlulardan hukuk önünde hesap sorulması istendi.

MHP'li Feti Yıldız'dan bomba YSK ve af açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız YSK'nın İstanbul seçimini yenileyeceğini öne sürdü. Öte yandan af tartışmalarına da değinen Yıldız ilk işlerinin bu konuyu meclis genel kuruluna getirmek olduğunu dile getirdi.

TİSK'ten kıdem tazminatı açıklaması

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonundan (TİSK), kıdem tazminatı sistemi tartışmalarıyla ilgili, "Her kesimin mutlu olacağı bir çözüm yaratılması, güçlü sosyal diyalog anlayışı ile tarafların dengelerinin gözetildiği, çalışma barışının korunduğu bir ortamının sağlanması için yapılacak her türlü çalışmaya katkı sunmaya hazır" değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaftancıoğlu'ndan Ulusal Kanal'a: Ahlaksızsınız

Ulusal Kanal ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasındaki sosyal medya üzerinden kavga çıktı. Ulusal Kanal'ın iddialarına Kaftancıoğlu, "ahlaksızsınız" diyerek sert çıktı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Feghouli Galatasaray'la ilgili kararını verdi
Feghouli Galatasaray'la ilgili kararını verdi
Fenerbahçe'de 28 yıl sonra bir ilk
Fenerbahçe'de 28 yıl sonra bir ilk
Yeniden seçim mi olacak! Erdoğan, yeni başkanlara ne uyarısı yaptı!
Yeniden seçim mi olacak! Erdoğan, yeni başkanlara ne uyarısı yaptı!
Ricardo Quaresma: Herkes bizden korkuyor
Ricardo Quaresma: Herkes bizden korkuyor
Cemal kaşıkçı cinayeti... BAE'li ajan Silivri'de intihar etti! İşte detaylar
Cemal kaşıkçı cinayeti... BAE'li ajan Silivri'de intihar etti! İşte detaylar
Cem Küçük'ten Sare Davutoğlu tepkisi! Bu bir ahlaksızlıktır
Cem Küçük'ten Sare Davutoğlu tepkisi! Bu bir ahlaksızlıktır
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Erol Mütercimler: Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu ile aynı mezara bile girmez
Erol Mütercimler: Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu ile aynı mezara bile girmez
Hasan Çavuşoğlu: "Josef Sural hayatını kaybetti"
Hasan Çavuşoğlu: "Josef Sural hayatını kaybetti"
Elimi Bırakma 39. bölüm fragmanı
Elimi Bırakma 39. bölüm fragmanı
Konya'da kesik baş bulundu
Konya'da kesik baş bulundu
Şenol Güneş "Galatasaray maçını kazanmak için çıkacağız"
Şenol Güneş "Galatasaray maçını kazanmak için çıkacağız"
Erkenci Kuş 40. bölüm fragmanı
Erkenci Kuş 40. bölüm fragmanı
Malatya'da 22 yaşındaki genç kayısı bahçesinde ölü bulundu
Malatya'da 22 yaşındaki genç kayısı bahçesinde ölü bulundu
Erkenci Kuş 40. bölüm ön izleme
Erkenci Kuş 40. bölüm ön izleme