29 Nisan Türkiye Gündemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya olacağız ya öleceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçtiğimiz zorlu sınamalar bize büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa davasından asla taviz veremeyeceğimizi tekrar hatırlatmıştır. Bir kez daha gördük ki ya olacağız ya öleceğiz, bunun başka yolu yok." açıklamasını yaptı.

CHP'den Soylu ve YSK başvurusuna sert tepki

CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bir araya geldi. PM sonrası yapılan açıklamada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterildi, Çubuk'taki olaylarla ilgili sorumlulardan hukuk önünde hesap sorulması istendi.

MHP'li Feti Yıldız'dan bomba YSK ve af açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız YSK'nın İstanbul seçimini yenileyeceğini öne sürdü. Öte yandan af tartışmalarına da değinen Yıldız ilk işlerinin bu konuyu meclis genel kuruluna getirmek olduğunu dile getirdi.

TİSK'ten kıdem tazminatı açıklaması

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonundan (TİSK), kıdem tazminatı sistemi tartışmalarıyla ilgili, "Her kesimin mutlu olacağı bir çözüm yaratılması, güçlü sosyal diyalog anlayışı ile tarafların dengelerinin gözetildiği, çalışma barışının korunduğu bir ortamının sağlanması için yapılacak her türlü çalışmaya katkı sunmaya hazır" değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaftancıoğlu'ndan Ulusal Kanal'a: Ahlaksızsınız

Ulusal Kanal ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasındaki sosyal medya üzerinden kavga çıktı. Ulusal Kanal'ın iddialarına Kaftancıoğlu, "ahlaksızsınız" diyerek sert çıktı.