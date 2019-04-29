Erol Mütercimler: Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu ile aynı mezara bile girmez

Dün akşam TV5'te yayınlanan 'Gizli Dosya' programına araştırmacı-yazar Erol Mütercimler konuk oldu.

Takan: Gül'cüler ihraç bekliyor

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'ye dönük yayınladığı 15 sayfalık metin için “Ahmet Beyefendi için günaydın demek gerekiyor” diyen Mütercimler, “Bu ülkede Dışişleri Bakanlığı yaptınız Başbakanlık yaptınız. Türkiye’nin başını Suriye'de belaya soktunuz; sokmuş olduğunuz beladan sayenizde Türkiye hala kurtulamadı, kurtulamadığı gibi Türkiye'nin karşısına yeni pek çok sorun çıktı. Sonra da kalkıp bu özeleştiriyi yapıyor" ifadesini kullandı.

'DAVUTOĞLU 'BENİ DÜŞÜNÜN, BEN DAHA AKİL ADAMIM' DİYOR'

Mütercimler, söz konusu metinden yeni kurulacağı iddia edilen partide Davutoğlu’nun yer almayacağını anladığını söyledi. Bu açıklamayla Davutoğlu’nun yeniden Erdoğan’ın yanına dönmeye çalıştığı ileri süren Mütercimler, “Davutoğlu eğer Tayyip Bey'in yanına dönecekse bu yazılmış olanlardan, Tayyip Bey'in kesinlikle haberi var. Kesinlikle onun onayı ile yapılmış olan bir şey bu. Davutoğlu bu eleştiriyle ben varım, AKP yola devam edecek Tayyip Bey beni düşün, bak ben senin çevrendeki herkesten çok daha akil adamım, problemleri çözerim ve sana da yol gösteriyorum diyor” diye konuştu.