MEDYA

Sahibinin yaptığını yapan kedi sosyal medyayı salladı

Sahibinin yatağa yatma şeklini taklit eden kedi izleyenleri güldürdü.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü izleyenleri güldürdü. Sahibinin yatağa atlamasını kendine göre yapan kedi eğlenceli görüntü oluşturdu. İşte o görüntü.

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