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Mansur Yavaş şükür ve yağmur duasına katıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hafta sonunda ilçe ziyaretleri gerçekleştirdi. Yavaş, Sarıoba Mahallesi ile Nallıhan Uluköy Mahallesi'nde yağışların bol olması için düzenlenen "Yağmur ve Şükür Duası" davetine katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hafta sonunda ilçe ziyaretleri gerçekleştirdi. Başkan Yavaş, Polatlı ilçesine bağlı Sarıoba Mahallesi ile Nallıhan UluköyMahallesi'nde yağışların bol olması için düzenlenen "Yağmur ve Şükür Duası" davetine katıldı.

Sarıoba Mahallesi'nde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bereket için edilen duaların kabul olması temennisinde bulunarak, "Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan hemşehrilerimize bereketli ve bol kazançlı bir yıl diliyorum. Bizler bölge sakinlerimize daha iyi hizmetler sunmak için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu

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