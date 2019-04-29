Başsavcılıktan intihar eden ajan ile ilgili açıklama

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri casusu Zaki Y. M. Hasan'ın 'Uluslararası Casusluk Yapma', 'Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etme' suçlarından İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğince 19 Nisan günü tutuklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Tutuklu Zaki Y. M. Hasan'ın Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kaldığı tek kişilik odasında cezaevi görevlileri tarafından 28.04.2019 tarihinde saat 08.16'da sabah sayımı alınmış, tutukluya yiyecek dağıtımı esnasında saat 10.22'de kaldığı tek kişilik odaya gelindiğinde Zaki Y. M. Hasan'ın banyo kapısında asılı olduğu nöbetçi ceza infaz koruma memuru tarafından görülmüş ve hemen durumdan yetkililer haberdar edilmiştir. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmış olup, adli muayene ve otopsi işlemleri İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.