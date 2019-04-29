Kerimcan Durmaz'ın sosyal medyayı sallayan videosu

Sosyal medya fenomeni DJ Kerimcan Durmaz'ın Instagram hesabından paylaştığı mastürbasyon videosu sosyal medyayı salladı. Skandal görüntülerin yayılmasının ardından Kerimcan Durmaz'dan açıklama geldi. Videonun kendisine ait olmadığını belirten Durmaz, kendisine gönderilen uygunsuz bir içeriği avukatına göndermek isterken yanlışlıkla paylaştığını söyledi.

Yaptığı her hareketle çok konuşulan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Instagram hesabındaki hikaye kısmından paylaştığı videoyla herkesi şoke etti. Bir uçak tuvaletindeki mastürbasyon görüntülerini içeren videoda, "Bana bakın" notu da yazıldı. Durmaz kısa süre sonra skandal videoyu sildi. Ancak görüntüler bir anda internette yayıldı. Olayın ardından Kerimcan Durmaz'a sosyal medyadan tepkiler yağarken youtube de paylaşılan evinin videosu tıklanma rekoru kırdı.