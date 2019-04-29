Çenesi parçalanan yavru köpek için seferber oldular

Veterinere götürdüler

Yılmaz, sokak köpeğini perişan bir halde bulduklarını söyleyerek, "Yaptığımız tetkiklerde dostumuzun çenesinin tamamen parçalanmış olduğunu, kaburgalarının da kırık olduğunu, karnının üzerinde de açık yaralar olduğunu, ayrıca arka iki bacağında da parçalı kırıklar olduğunu tespit ettik" diye konuştu. Yılmaz, bu durum üzerine vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde köpeği veteriner kliniğine götürdüklerini söyledi.

Köpeğin veteriner hekim tarafından yapılan kontrollerinin ardından acil bir şekilde ameliyata alındığını kaydeden Yılmaz, yavru köpeğin çene operasyonu geçirdiğini söyledi. Yılmaz şöyle devam etti: "Dostumuzun açık yaraları da dikildi. Ancak önümüzdeki günlerde arka bacakları için 2 ayrı operasyon daha geçirecek. Bu tip vakalarda vatandaşlar gerek sosyal medyadan gerekse telefon ile bizlere 7 gün 24 saat ulaşabilir" dedi. Tedavisinin ardından sahiplendirilecek Yılmaz, yavru köpeğin tedavisinin devam ettiğini, ancak bu süreçte hayvanı sahiplenmek isteyenlerin olduğunu belirterek, "Köpeğimizi şu an ABD’den bile sahiplenmek isteyenler var. Ancak önceliğimiz yurt içinde iyi bir aile tespit edip, onu sıcak bir yuvaya kavuşturmak olacak" diye konuştu.