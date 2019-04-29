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Horoz ile köpeğin oyunu ilginç görüntülere sahne oldu

Ordu’da horoz ile köpeğin kavgası, horozun zaferiyle sona erdi.

Altınordu ilçesinde ikamet eden Adem Arslan’a ait horoz ve köpek evin önünde sebepsiz kavgaya başladı. Yaklaşık 2.5 dakika süren kavga sonucu horoz köpeği kaçırdı. Hayvanların sahibi Adem Arslan, horoz ve köpeğin kavgasını saniye saniye görüntüledi.

HOROZ DİĞER HAYVANLARA DA KAFA TUTUYOR

Kavganın sebebini çözemediğini belirten Arslan, horozun evin önündeki diğer hayvanlara da kafa tuttuğunu ifade etti.

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