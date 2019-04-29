Sıcaktan bunalan sevimli köpeğin deniz keyfi kamerada

Muğla'nın Datça ilçesinde merkezde bulunan sahilde bir köpek Nisan ayında denize girdi. Güneşli havada bunaldığı için denize girdiği tahmin edilen sevimli köpek, meraklı bakışlara aldırmadan dakikalarca yüzdü. Sevimli köpek daha sonra denizden çıkarak gözlerden kayboldu. O anlar ise amatör kameraya kaydedildi.