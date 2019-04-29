Ankara'da deaş'a " 1 mayıs operasyonu çok sayıda kişi yakalandı

1 Mayıs öncesi Ankara'da örgütsel irtibat kurabilecekleri ve elaman temini alanında faaliyet yürütebilecekleri değerlendirilen şüphelilere yönelik, bu sabah Ankara ve ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda Irak uyruklu 17, Suriye uyruklu 5 kişi olmak üzere toplam 22 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DEAŞ terör örgütüne mensup Irak uyruklu (17) şahıs ile Suriye uyruklu (5) şahıs olmak üzere toplam (22) şahıs 29.04.2019 Pazartesi günü saat 06:30 sıralarında ilimiz merkezi ve dış ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde