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Su altında “Biz otizmin farkındayız, ya siz?” pankartı açtılar

Isparta’da öğrenim gören su altı meraklı üniversite öğrencileri Muğla’nın Bodrum ilçesinde otizme dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına dalış yaparak, su altında ‘Biz otizmin farkındayız, ya siz?” yazılı pankart açtılar.

Dünyada otizm farkındalık ayı olarak ilan edilen Nisan ayında, Isparta’da öğrenim gören Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Su Topluluğu üyeleri, Muğla’nın Bodrum ilçesinde otizm için daldılar. 
Topluluk üyeleri, gerçekleştirdikleri dalış etkinliğinde, ‘Biz otizmin farkındayız, ya siz?’ yazılı pankart açarak, otizme dikkat çektiler. 

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