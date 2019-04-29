GÜNCEL

Sirkeci’de broşür dağıtma bahanesiyle hırsızlık kamerada

İstanbul Sirkeci’de broşür dağıtma bahanesiyle bir bayan kuaförüne giren şahıs kasada bulunan paraları çalarak hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Hocapaşa Mahallesi Orhaniye Caddesi üzerinde bulunan bir bayan kuaföründe saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli bir şahıs broşür dağıtma bahanesiyle kuaföre girdi. Önce etrafı kolaçan eden şüpheli daha sonra kasada bulunan paraları aldı. Dükkanın karşısında bulunan otelin önünde oturan kuaför Ayşe Kalkmaz, içeride biri olduğunu fark etti. O sırada dükkandan çıkan şüpheliyle karşı karşıya gelen Kalkmaz, içeride ne yaptığını sordu. Broşür bıraktığını söyleyen şüpheli şahıs olay yerinden hızla uzaklaştı. 

“Geldiğim anda parayı almıştı” 
Olay anını anlatan Ayşe Kalkmaz, “Ben karşı otelde masalarda oturuyordum. Tam da dükkanın karşısında olduğu için bakıyordum. Son anda içeride ayak ayak üstüne atmış birisi oturuyordu. Kasanın yanında oturuyordu. Geldiğim anda parayı almıştı. ‘Boş olduğunu gördüğün halde neden içeride oturuyorsun’ dedim. Oturmadığını söyledi. Özür diledi. Hızla kaçarak uzaklaştı. Kasaya baktım. Parayı almıştı” dedi. 

“Ne kadar bozuk para varsa hepsini aldı” 
2 dakika içerisinde olayın gerçekleştiğini ifade eden Kalkmaz, “Tam meblağı bilmiyorum. Müşterilere bozuk para vermek için biriktirmiştim. Baya 10 TL ve 20 TL vardı. Bahanesi de, broşürü dağıtmak için girmiş. Broşür dağıtıcısı filan değilmiş. İçeri girer girmez önce eğilerek kabinin altın baktı. Kimse var mı, yok mu diye kontrol etti. Oturdu ve ondan sonra kasayı kontrol etti. Önce kameralar var mı diye bir baktı. Kamerayı göremedi. Hem dışarıyı kontrol edip hem de kasayı açıyor. Ne kadar bozuk para varsa hepsini aldı. Elinde broşür paketi vardı. Onun altına koyarak hemen çıktı” dedi. 

Hırsızlık anı kamerada 
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüpheli şahıs elinde broşürlerle bayan kuaförüne giriyor. Bir süre etrafı gözetledikten sonra kasada bulunan parayı çalarak hızla olay yerinden uzaklaşıyor. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
FETÖ'nün TSK yapılanması! 153 tutuklama talebi
FETÖ'nün TSK yapılanması! 153 tutuklama talebi
Erdoğan'ın Davutoğlu'nun manifestosundan haberi var mıydı? Erol Mütercimler açıkladı
Erdoğan'ın Davutoğlu'nun manifestosundan haberi var mıydı? Erol Mütercimler açıkladı
Üç büyüklerde oynadı! Rüştü Reçber tuttuğu takımı açıkladı
Üç büyüklerde oynadı! Rüştü Reçber tuttuğu takımı açıkladı
İzmir Çiğli'de arkadaşları çıkarılınca 700 kişi iş bıraktı Görülmemiş protesto
İzmir Çiğli'de arkadaşları çıkarılınca 700 kişi iş bıraktı Görülmemiş protesto
Ankara'da DEAŞ'A "1 Mayıs" operasyonu: Çok sayıda kişi yakalandı
Ankara'da DEAŞ'A "1 Mayıs" operasyonu: Çok sayıda kişi yakalandı
Bilal Erdoğan'dan çarpıcı İsrail sözleri: İşin başında imam hatipli milliler var diye korkuyor
Bilal Erdoğan'dan çarpıcı İsrail sözleri: İşin başında imam hatipli milliler var diye korkuyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Su altında “Biz otizmin farkındayız, ya siz?” pankartı açtılar
Su altında “Biz otizmin farkındayız, ya siz?” pankartı açtılar
Büyükçekmece'de turuncuya dönen deniz, havadan görüntülendi
Büyükçekmece'de turuncuya dönen deniz, havadan görüntülendi
Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret eden doktor hakkında yeni gelişme bakın ne yaptılar
Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret eden doktor hakkında yeni gelişme bakın ne yaptılar
Tekirdağ ölen arkadaşları çıkan itfaiyecilerden acı teşhis
Tekirdağ ölen arkadaşları çıkan itfaiyecilerden acı teşhis
Zonguldak'ta cinayet, otomobilinde ölü bulundu
Zonguldak'ta cinayet, otomobilinde ölü bulundu
Türkiye'nin yeni taarruz helikopteri Atak-2 göz doldurdu
Türkiye'nin yeni taarruz helikopteri Atak-2 göz doldurdu
Kağıthane Tüneli girişinde yola fırlayan yaşlı adama taksi çarptı
Kağıthane Tüneli girişinde yola fırlayan yaşlı adama taksi çarptı
Elimi Bırakma 39. bölüm fragmanı
Elimi Bırakma 39. bölüm fragmanı