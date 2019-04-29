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Kemal Kılıçdaroğlu'na linç girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, şehit cenazesinde uğradığı saldırının görüntüleri savcılığa sunuldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Çubuk'ta katıldığı şehit cenazesinde linç girişimine uğradı. Linç girişimi sonrası Kılıçdaroğlu'nun götürüldüğü güvenli ev de taşlandı. Saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıda taş, demir çubuk ve sopaların kullanıldığı ve saldırganlardan birinin 'Vuralım, öldürelim' diye bağırdığı görüldü. Kılıçdaroğlu'nun alandan çıkmasını engellemek için çok sayıda kişi kol kola girerek etten duvar ördü.

Linç girişimi için devlet yetkilileri 'üzücü bir olay' ifadesini kullanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü konuşmasında, "Çubuk'taki o vatandaşlarım zaten yaralı onları taciz edeceksin. Ardahan'daki yolculukta teröristlerin saldırısına uğramışsın onlarla eş duruma getireceksin. Kol kola gezdiklerin sana saldırdı başkası saldırmadı" dedi.

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