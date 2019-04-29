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Kayıp Buse için dere yatağının kuruması beklenecek

Antalya’nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde kaybolan ve Ağva Deresi’ne düştüğü tahmin edilen üniversite öğrencisi Buse Acar’ın, dere yatağında aranabilmesi için suyun yönü değiştirildi.

4 Ocak’ta Batı Antalya’yı etkisi altına alan kötü hava koşulları sırasında meydana gelen hortumun Kemer’in Kuzdere Mahallesi’ndeki Sanayi Sitesi’ni vurduğu sırada annesi Ayla Acar’ın kullandığı otomobille birlikte hortuma kapıldığı ve dereye düştüğü değerlendirilen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Buse Acar dere yatağında, hortumun ilerlediği güzergahta ve denizde yapılan tüm aramalara rağmen bugüne kadar bulunamadı. 

Dere yatağının bir an önce kuruyarak özel eğitilmiş köpeklerle aranabilmesi için Ağva Deresi’nde bulunan su tutucu bentlerin kısmen yıkılarak dere yatağının kurutulması talebinde bulunan baba Ahmet Acar geçtiğimiz günlere kadar olumlu bir yanıt alamamıştı. DSİ’nin bentleri yıkmadan derenin suyunu bir taraftan akıtarak diğer tarafın kurumasını sağlamak için başladığı çalışmalar, daha sonra bentlerin uç kısımlarındaki taşların yerinden sökülmesiyle suyun çekilme süreci hızlanmıştı. 

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