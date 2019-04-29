Köpeği, tavuklarını yediği için ağaca iple asıp öldürdü

Olay, Kocaali ilçesi Caferiye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Mahalle sakinleri, köy yolu üzerindeki ormanlık alanda bir köpeği ağaca asılı halde buldu. İple asıldığı görülen köpeğin öldüğü belirlendi. Durumu öğrenen çok sayıda hayvansever olay yerine geldi. Vahşete tepki gösteren vatandaşlar durumu belediye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, köpeğin asıldığı bölgeyi şeritle çevirerek geniş çaplı inceleme yaptı. Yaklaşık 50 metre uzaklıktaki evinden olay yerine gelen M.Ö., köpeğini asılı halde görünce büyük üzüntü yaşadı.