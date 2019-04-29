DÜNYA

Norveç'i karıştıran iddia Askılı balina Rus casusu olabilir

Norveçli denizcilik uzmanları, Norveçli balıkçıların Finnmark eyaleti kıyılarında teknelerinin yanına gelen ve üzerinde askı bulunan beyaz balinanın (beluga) Rus donanması tarafından eğitilmiş bir casus olabileceğini iddia etti.

Norveç devlet televizyonu NRK’ya olayla ilgili konuşan balıkçılardan Joar Hesten, denize ağlarını atmak üzereyken beyaz bir balinanın tekneler arasında yüzdüğünü gördüklerini, teknelerine yanaşan beyaz balinanın, teknenin iki yanındaki ipleri çekmeye başladığını ve daha sonra balinanın üzerinde askı bulunduğunu fark ettiklerini söyledi.

Ayrıca balıkçılar, çok uysal ve insanlara alışık olan balinanın diğer balıkçılar tarafından da aynı bölgede görüldüğünü belirttiler.

"Balinanın Rusya'dan gelmiş olabileceğini düşünüyoruz"

Norveç Kutup Üniversitesi Kutup ve Deniz Biyolojisi Fakültesinden Prof. Audun Rikardsen de şunları söyledi:

“Bu Norveçli bilim insanlarının yaptığı bir şey değil, balinanın Rusya’dan gelmiş olabileceğini düşünüyoruz. Rusya'da bazı balinaların kafeslerde tutulduğunu ve son zamanlarda bunların bazılarının salıverildiğini biliyoruz. Bu balinalar teknelere geliyorlar. Bu balina evcilleştirilmiş hayvanlardan bir tanesi olabilir. Şu an her şeyi bilmiyoruz, fakat Rus bilim insanlarıyla görüştüm, umarım bu duruma bir an önce açıklık getirebilirler.”

Denizcilik Enstitüsü’nden Martin Biuw ise Rusya’dan geldiklerini tahmin ettikleri balinaların ardında, Rus bilim insanları değil, Rus donanmasının olduğunu düşündüklerini belirtti.

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