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Erzincan'da vaşağın avlanma anı ilk kez kaydedildi

ERZİNCAN'da avcılar, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağın avlanma anını görüntüledi. Bir anda dağ keçilerinin arasında beliren vaşak, başarısız av hamlesinden sonra sürünün arkasından koşarak gözden kayboldu.

ERZİNCAN'ın Üzümlü ilçesi Sarıkaya mevkiinde av rehberliği yapan Fahri Akoğlu, Bulgaristan'dan gelen avcılar ile birlikte domuz avı sırasında dağ keçisi sürüsüne denk geldi. Yaklaşık bin metre yükseklikteki yamaçlarda ilerleyen dağ keçisi sürüsünü izlerken, bir anda ortaya çıkan vaşak, dağ keçilerini kovalamaya başladı.

Avcıların şaşkınlıklarını gizleyemedikleri avlanma sırasında ilk hamlede başarılı olamayan vaşak, bir süre yatarak bekledikten sonra, dağ keçilerinin arkasından koşarak gözden kayboldu. Vaşağın avlanma anı av rehberinin kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Doğu ve Karadeniz bölgelerinde yıllardır av rehberliği yapan Fahri Akoğlu, Türkiye'de ilk kez vaşağın avlanma anının kaydedildiğini söyledi.

"Sayılarının artması sevindirici"

Dünya Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listede koruma altına aldığı vaşakların sayıları gün geçtikçe artıyor. Özellikle Erzincan ve Tunceli bölgesinde son yıllarda sık sık görülen vaşaklar, kemirgen ve tavşanlarla beslenirken, insanların yüksek kesimlerden çekilmesi ile birlikte sarp arazilere yerleştirilen foto kapanlar sayesinde kayıt altına alınabiliyor.

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