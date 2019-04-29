YEREL

Avcılar'da 5 katlı bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı

İSTANBUL Avcılar'da 5 katlı binanın giriş katındaki evinin iç duvarında çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, binanın genelinde risk olduğu gerekçesiyle vatandaşları tahliye etti. Vatandaşların tahliyesi esnasında ise yaşlı bir adamın evden inmemek istememesi ilginç görüntüler oluşturdu.

İSTANBUL Avcılar'da bulunan giriş üstü 4 katlı binanın giriş katında yaşanan olayda; iddiaya göre yabancı uyruklu çocuklu bir ailenin kaldığı evin giriş katının iç duvarında, su sızıntısı nedeniyle çökme meydana geldi. Olay yerine ekipler, 34 yıllık binanın genelinde çatlaklar olduğunu belirledi. Evlerdeki vatandaşlar birer birer binadan tahliye edildi. Binanın 'riskli yapı' olarak görülmesi nedeniyle boşaltılmasına karar verildi.

Bu sırada Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de riskli binanın bulunduğu çevreye emniyet şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Olay yerine gelen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin de görevlilerden bilgiler aldığı görüldü.

Bina sakini bir kadın ise yaşananları aktarırken, "Biz arka taraftayız göremiyoruz. Komşu dedi ki: 'Gel abla bina yıkılmış.' Hepimiz aşağıya indik, telefonum bile yukarıda kaldı. Geldik baktık ki dairede 2 bina kapıda çökmüş" dedi.

Yaşlı adam binadan çıkmak istemedi

Oturduğu binasının tahliyesini balkondan izleyen yaşlı bir adam ise ekiplere zor anlar yaşattı. Yaşlı adam, kendisini aşağıya inmeye davet eden polislere zor anlar yaşattı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Tecavüzcüsünü öldüren kadına ceza yok
Tecavüzcüsünü öldüren kadına ceza yok
Aykut Kocaman'ı kızdıran soru
Aykut Kocaman'ı kızdıran soru
Ünlü sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti
Konyaspor Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
Konyaspor Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
Terör örgütü lideri Bağdadi 5 yıl sonra ilk kez görüntü verdi
Terör örgütü lideri Bağdadi 5 yıl sonra ilk kez görüntü verdi
İstanbul Havalimanı'nda uçuş rekoru
İstanbul Havalimanı'nda uçuş rekoru
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Erzincan'da vaşağın avlanma anı ilk kez kaydedildi
Erzincan'da vaşağın avlanma anı ilk kez kaydedildi
Bağdadi'den yeni video
Bağdadi'den yeni video
Söz 81. bölüm ilk sahne
Söz 81. bölüm ilk sahne
Denizli'de yamaç paraşütü kazası 1 ölü
Denizli'de yamaç paraşütü kazası 1 ölü
Alanyasporlu Josef Sural son yolculuğuna uğurlandı
Alanyasporlu Josef Sural son yolculuğuna uğurlandı
İstanbullu Gelin 83. bölüm fragmanı
İstanbullu Gelin 83. bölüm fragmanı
Çorum'da kaza yapan otomobil seyyar satıcıların arasına daldı
Çorum'da kaza yapan otomobil seyyar satıcıların arasına daldı
Arka Sokaklar 516. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 516. bölüm fragmanı