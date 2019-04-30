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Çarpışma 20. bölüm fragmanı

Çarpışma dizisi 20. yeni bölümüyle 2 Mayıs 2019 Perşembe akşamı Show TV'de olacak. Çarpışma'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Çarpışma 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çarpışma'nın yeni bölümünde neler olacak? Çarpışma 2 Mayıs 2019 Perşembe akşamı Show TV'de...

Kadir Adalı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şubesinde görevli bir başkomiserdir. Ailesiyle mutlu bir hayat sürerken karısını ve kızını bir terör eyleminde kaybeder. Olanlar yüzünden büyük bir suçluluk duymakta ve çok acı çekmektedir.

Acıdan yaşamdan vazgeçme noktasına gelen Kadir, sebep olduğu araba kazasıyla farkında olmadan hayatının bütün akışını değiştirecektir. Kazaya dört araba, dört hayat, dört insan karışır. Kadir, Zeynep Cemre ve Kerem...

Kadir’in, "Çarpışan aslında biz değildik, kaderlerimizdi" dediği bu kaza, onların hayatlarını da birbirlerine bağlayacaktır.

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