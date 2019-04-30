İstanbullu Gelin 83. bölüm fragmanı

İstanbullu Gelin 83. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İstanbullu Gelin'in yeni bölümünde neler olacak? İstanbullu Gelin 3 Mayıs 2019 Cuma akşamı Star'da...

İstanbullu Gelin, annesiz babasız büyümüş, genç yaşta hayatın yükünü sırtlamış, çok güzel ve gururlu bir genç kız olan Süreyya’nın; aniden karşısına çıkan zengin ve karizmatik iş adamı Faruk’a aşık olarak Bursa’ya gelin gitmesiyle başlayan dramatik bir aşk hikayesidir.

Büyük şehirde yetişmiş, özgürlüğüne düşkün Süreyya ve modern görüntüsüne rağmen ailesine ve geleneklere sıkı sıkıya bağlı Faruk arasındaki aşk, daha ilk dakikadan itibaren pek çok sınavdan geçecektir.

Süreyya, konağın çatısı altına giren herkesin tek hakimi olmak isteyen kayınvalidesi Esma hanım, tek amacı genç kızın ayağını kaydırarak onun statüsünü elde etmek isteyen eltisi İpek, kocasının her biri birbirinden sorunlu kardeşleri Fikret, Osman ve Murat’la ilgili sorunlarla boğuşurken, Faruk ise hiç beklemediği bir anda karşısına çıkan sürpriz bir düşmanla başa çıkmak zorunda kalacaktır.

Olaylar geliştikçe neredeyse dört yüz yıldır bütün haşmetiyle ayakta duran konak temellerinden sarsılacak, bütün aile bundan nasibini alacaktır.