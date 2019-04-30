SPOR

Aykut Kocaman'dan Ersun Yanal'a gönderme "Taşeronluk yapmıyoruz"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Galatasaray'ı şampiyonluktan ettik" diyor musunuz?" şeklindeki soruya, "Taşeron değiliz, burası Konyaspor. Kimsenin yoluna taş koymak değil işimiz" şeklinde cevap verdi. Kocaman'ın bu sözleri Ersun Yanal'a gönderme olarak yorumlandı.

Spor Toto Süper Ligin 30. haftasında konuk ettikleri Galatasaray ile golsüz berabere kaldıkları maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, güçlü bir takımdan alınan 1 puanın özgüveni yakalama için yardımcı olacağını umduğunu söyledi. 

Uzun zamandır maç kazanamadıklarını anımsatan Kocaman, "Buna rağmen halen 5.6’lık pozisyonunu birkaç adım uzandığında, aşağıdaki grubunda birkaç adım uzağında dolaşıyoruz. Bunu çevirmek istiyorduk. Böyle bir dönemde bunu çevirmek için çok zorlu bir rakip var. Bunu yapabilecek durumda gözüküyorduk. Şampiyonluk için büyük avantaj sağlayabilecek rakibimizde bu duygu sporcular için en güçlü etkileşimi sağlayan duygulardan bir tanesi. Son derece kaliteli oyunculara sahip, dolayısıyla maç öncesi sıkıntılıydı. Haftaların getirdiği maç kazanamama özgüven kaybı çok net ortaya çıktı. Galatasaray maçı özgüveni yakalamamız için umarım yardımcı olmuştur. 2 haftadır bu gözüküyor takımımızda” dedi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Nagehan Alçı'dan yine gündem yaratacak yazı bu kez CHP'yi uyardı
Nagehan Alçı'dan yine gündem yaratacak yazı bu kez CHP'yi uyardı
Ali Koç, Ersun Yanal kararını verdi
Ali Koç, Ersun Yanal kararını verdi
Dolar 6 lira mı oluyor? Dolar/TL enflasyonu raporuyla gerildi
Dolar 6 lira mı oluyor? Dolar/TL enflasyonu raporuyla gerildi
Altın güne yükselişle başladı! İşte son durum...
Altın güne yükselişle başladı! İşte son durum...
Meral Akşener'den dikkat çeken açıklamalar grup toplantısı Canlı yayın
Meral Akşener'den dikkat çeken açıklamalar grup toplantısı Canlı yayın
Babel'in alacağı ücret belli oldu
Babel'in alacağı ücret belli oldu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tuzla'da tersane yangını
Tuzla'da tersane yangını
Ankara'da kaçakçılık operasyonu
Ankara'da kaçakçılık operasyonu
Söz 81. bölüm ilk sahne
Söz 81. bölüm ilk sahne
Vuslat 17. bölüm fragmanı
Vuslat 17. bölüm fragmanı
Dilber Ay'ın Cüneyt Özdemir ile yaşadığı efsane diyalog
Dilber Ay'ın Cüneyt Özdemir ile yaşadığı efsane diyalog
İstanbullu Gelin 83. bölüm fragmanı
İstanbullu Gelin 83. bölüm fragmanı
Gülperi 30. final bölümü fragmanı
Gülperi 30. final bölümü fragmanı
Arka Sokaklar 516. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 516. bölüm fragmanı