Aykut Kocaman'dan Ersun Yanal'a gönderme "Taşeronluk yapmıyoruz"

Spor Toto Süper Ligin 30. haftasında konuk ettikleri Galatasaray ile golsüz berabere kaldıkları maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, güçlü bir takımdan alınan 1 puanın özgüveni yakalama için yardımcı olacağını umduğunu söyledi.

Uzun zamandır maç kazanamadıklarını anımsatan Kocaman, "Buna rağmen halen 5.6’lık pozisyonunu birkaç adım uzandığında, aşağıdaki grubunda birkaç adım uzağında dolaşıyoruz. Bunu çevirmek istiyorduk. Böyle bir dönemde bunu çevirmek için çok zorlu bir rakip var. Bunu yapabilecek durumda gözüküyorduk. Şampiyonluk için büyük avantaj sağlayabilecek rakibimizde bu duygu sporcular için en güçlü etkileşimi sağlayan duygulardan bir tanesi. Son derece kaliteli oyunculara sahip, dolayısıyla maç öncesi sıkıntılıydı. Haftaların getirdiği maç kazanamama özgüven kaybı çok net ortaya çıktı. Galatasaray maçı özgüveni yakalamamız için umarım yardımcı olmuştur. 2 haftadır bu gözüküyor takımımızda” dedi.