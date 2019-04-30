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Tuzla'da tersane yangını

Tuzla Tersane bölgesinde askeri bir askeri gemide izolasyon malzemelerinin yanması sonucu yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken gemide maddi hasar meydana geldi.

Tuzla'daki tersanede inşa halindeki gemide çıkan yangın söndürüldü.Evliya Çelebi Mahallesi Tersaneler Caddesi'nde bulunan Seden Tersanesi'nde inşa halinde olan gemide başlayan yangına Tuzla, Tuzla Sahil, Orhanlı, Kartal, Pendik, Yakacık, Kadıköy itfaiye ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangın maddi hasara neden oldu. Polis ve İtfaiye yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

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