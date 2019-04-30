Korkunç vinç kazası kamerada

Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletine bağlı Seattle şehrinde meydana gelen olayda, inşası süren bir binadaki vinç yola devrildi. Olayda vinç üzerinde bulunan 2 operatör ile vincin ezdiği araçlarda bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Olayda, 2 kişi ve 4 aylık bir bebek de hafif yaralandı. Yaralılar yakın hastanelere kaldırıldı.

Yerel medya, Seattle Belediye Başkanı Jenny Durkan’ın yaşanan olayı, “trajik bir gün” olarak değerlendirdiğini ve “Ancak bazı mucizelere de tanık olduğumuz bir gün. Bir anne ve bebeği çöken vincin altında kalan araçtan kurtarıldı” dediğini duyurdu.

Vincin yola devrildiği o an bir otomobilin kamerasınca kaydedildi.